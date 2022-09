A hölgy elmondása szerint a telefonáló hangja nagyon megnyerő és segítő szándékú volt. Azt állította, hogy a pákozdi nő fia nagyon kétségbe van esve, de ő, mint ügyvéd, talál megoldást arra, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia. Van egy illető, aki ezt elintézi, de annak 10-12 millió Ft-ot kell adni.

- Azt kérdezte az „ügyvéd úr”, hogy mikor tudom odaadni ezt az összeget? Hozzátette, nincs sok időm, maximum 25 percet kapok. Közöltem „kétségbe esve", hogy nagyjából két óra kell nekem mindehhez, mert a bankba kell mennem pénzt felvenni – idézte fel olvasónk, aki szerencsére azonnal „kapcsolt” és tudta, hogy átverésről van szó, ezért ment bele a játékba. A férfi azt válaszolta, ennyi időt nem kap a hölgy, aki erre „sírva, kétségbeesve" továbbra is azt monda, hogy nem tudja ilyen hamar előteremteni a pénzt. Vissza is kérdezett, adjon egy telefonszámot, a féfi, ahol visszahívhatja őt, ha megvan a pénz.

- Erre „Szekeres úr” beolvasott egy telefonszámot, ami érdekes módon az én mobilszámom volt, de aztán később már azt mondta, nem tudom őket visszahívni. Rövid időn belül meg kell kapniuk a pénzt, vagy börtönbe kerül a fiam. Másnapra engedélyeznek látogatást. Azt nem mondták meg, hogy hová kerül, hol van, hiába kérdeztem. Közben kétszer adták a „fiamat", aki sírva könyörgött, hogy segítsek. Én „sírva, jajveszékelve" beszéltem vele, s „véletlenül" kinyomtam a telefont.

Ezt követően Éva azonnal írt messengeren a fiának, hogy ugye rendben van minden, aki visszaírt, hogy nem is érti a kérdést, a munkahelyén van, dolgozik. Pákozdi olvasónk ezután a 112-őt hívta, ahol megtudta, hogy az elmúlt napokban nem csak Pákozdon próbálkoztak több személytől is pénzt kicsalni, hanem más, Velencei-tó környéki településen is.

- Nagyon kérek mindenkit, legyen óvatos! Ne higgyék el az ilyen, kitalált történetet, amikor különböző okokkal próbálnak pénzt kiszedni kétségbeesett emberektől, hozzátartozóktól. Az én esetemben a rémület és a düh vett erőt rajtam, hogy emberek mire vetemednek, de kár nem ért – figyelmezteti a többi embert Farkasné Éva.

Ugyanakkor az eset azért is aggasztó, mert a telefonáló személyesen akarta a készpénzt átvenni, tehát okkal gondolhatjuk, hogy valóban a környéken tartózkodnak és nem a világ másik feléről hívják a kiszemelt áldozatokat. Megkerestük a megyei rendőrfőkapitányságot, hogy megtudjuk, hozzájuk hány ilyen bejelentés érkezett, s esetleg indult-e nyomozás az ügyben. Ha kapunk választ, cikkünket frissítjük!