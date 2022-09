Persze, a mai gépekkel és berendezésekkel más a veszély, mint Alcsúton is volt, ha tűz ütött ki valahol a 19. századi paraszti és kastélyos vidéken. A Habsburg nádor-leszármazott főhercegi mivoltában nem passzióból alapította meg az önkéntes tűzoltóságot. A dátum hiteles, mert az abból az időből származó, lóvontatta öreg szivattyús szekéren ma is olvasható az 1882-es évszám – mondja az alcsúti ÖTE elnöke, Tranker Tamás és parancsnoka, Buzár Ferenc. Két óriás, magasságban, s eltökéltségben is. Mondják: éveken át négy vagy hat fehér ló vontatta a fővárosi tűzoltónapon az alcsúti muzeális mozdonyolható szekérszivattyút a Városligetbe!

Forrás: Alcsúti ÖTE

Ki nem látott amerikai tűzoltós filmet? Romantikával, hősiességgel, drámákkal és katarzisokkal? Az alcsútdoboziak is tele vannak történetekkel. József Ágost idején száz önkéntes állt be tűzoltónak, volt egyenruhájuk, tűzoltószertáruk (most nincs), két szivattyú és egy lajt, s maga a szervezet soha nem szűnt meg. Ezért a jogfolytonosság. Az 1950-es évektől Dobozt Alcsúthoz csatolták, így közös lett az ÖTE is. Tranker Tamás szívesen idézi a hősi múltat, egyébként egy hipermarket üzemeltetés-vezetője. A szocializmusban, ahogyan az idősek mondják, a téesz-időkben is megvolt a felnőtt csapat, úttörők jártak ifjúsági versenyekre. A rendszerváltáskor került át a felszerelés a bicskei önkéntes szervezethez, később lebontották a régi szertárat is a falu közepén. Tranker Tamás kezdeményezésére határoztak úgy néhányan 2009-ben, hogy felélesztik a hagyományt, s újraalakultak. Szabó Zoltán lett az ÖTE- parancsnok, Rekettyei József a helyettes, a 2021-es tisztújításkor választották meg a mostani vezetőket. Az ÖTE parancsnok- helyettese Szabó Dániel, aki a főiskolai tanárságot váltotta a tűzoltói hivatásra, Bicskén szolgál, az ÖTÉ-ben ő is önkéntes.

Forrás: Tranker Tamás

Az alcsúti „bagázs” megérne egy misét, mondja Tranker Tamás nagy szeretettel, mert a fővárosi XI. kerületi hivatásos tűzoltóságra évtizedeken át érkezett Alcsútdobozról lánglovag-utánpótlás! Egyik vitte a másikat. Nagy Dezső, az alcsúti parasztgazda, csizmában, bricseszben, kalapban járt haláláig, lovakat tartott, s tüzet oltott Budapesten. A Bujár család három generációja egymást váltotta a hivatásos testületben, a Bujárok, így nevezték őket. Komáromi Dénes gazda, ex-tűzoltó most polgárőr a faluban, ez valahogy nem múlik el. Másokért tenni. Szabó Zoltán, az újabb generáció tagja, ő vitte a fiatalságot a későbbiekben. Soroljuk a neveket, tősgyökeres, megbecsült alcsútdoboziakét. Itthon gazdálkodtak, a 24-48 órás váltás kedvezett nekik. Se vége, se hossza az anekdotáknak…

Forrás: Alcsúti ÖTE

Buzár Ferenc ácsnak tanult, édesapjával járta az országot, a jó szakembereket hívták mindenfelé. Megnősült, maradt volna itthon, s a hivatásos Szabó Zoltán hívta a fővárosi szervezetbe. Eldőlt a sorsa! Szenvedélyes tűzoltó lett, 18 év után szerelt le, szakértelme miatt választották az ÖTE parancsnokává. Buzár Ferencet nem ereszti a hivatás. Mindig tudja, hol van riasztás az országban, ha jártában-keltében tűzoltó szert lát, muszáj megállnia, legalább nézni kicsit. Jelenleg 22 tag fizet tagdíjat az ÖTÉ-ben, 16-18 képesített, köztük tabajdi, felcsúti, csákvári – Felcsút is a riasztási területük. Idén, alig egy hónapja a falu határában, a Csere-dűlőben egy felelőtlen ember tüzet rakott, öt telek leégett, de a hét alcsútdobozi önkéntes két autóval már mentett, mire jöttek a bicskeiek. Göböljáráspusztánál kidőlt fa torlaszolta el az utat a viharban, villámgyorsan cselekedtek. A szakmai felügyeletet a tatabányai hivatásosok gyakorolják felettük, az ÖTE a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség tagja. Kellene még felszerelés, pályázgatnak, az 1982-es francia gyártmányú szerkocsit a tatabányai bajtársaktól vásárolták a megtakarításokból, szerény önkormányzati támogatásból, adományokból gazdálkodnak. Egy felcsúti vállalkozó adományozott 15 rend gyakorló ruhát a csapatnak, apránként szerzik be a kellékeket.

Mi a jó a tűzoltóságban? Hosszan tudnak beszélni ezek a férfiak a közösségépítésről, bajtársiasságról, barátságról. Tranker Tamás lerövidíti. Olyasmit csinálnak, amit mindenki nem mer.