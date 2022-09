Fékezés nélkül sodródott neki a középső szalagkorlátnak az a Mercedes kisbusz, amelyről a mögötte haladó autós készített videót. Az M7-es autópályán, a tárnoki felhajtónál készült felvételt a Bpi Autósok közösségi oldalnak küldte el az autós. Amint a beküldő írta: Egy Mercedes kisbuszt kezdett el utolérni. Be akart menni a belső sávba, hogy megelőzze, de ekkor a kisbusz is elkezdett befelé sorolni. Az autó vezetője először azt hitte, hogy valakit a kisbusz is előz, de az se nem indexelt, se nem volt előtte senki. A busz mögött haladó autó vezetője elkezdett dudálni, de akkor már sejtette, hogy itt valami komolyabb gond lehet.

A bpi autósok oldalán olvasható történet szerint a kisbusz fékezés nélkül nekiment a szalagkorlátnak, de szerencsére a becsapódás után kontrollálni tudta a járművet a sofőr és nem is volt nagy a forgalom, így az autópálya külső szélére le tudott húzódni.

A videót beküldő autós megállt mögöttük, hátha szükség van segítségre. Mint kiderült, vízilabdázó tinédzserekkel volt tele a kisbusz, akik aludhattak az ütközés alatt, mert a kocsi sofőrjétől érdeklődtek utólag, hogy mi történt. A kisbusz sofőrje annyit mondott a segíteni megálló autósnak, hogy hirtelen elindult a kisbusz baloldala és már nem tudott korrigálni. Szerencsére senki nem sérült meg a balesetben.