– Nehéz erre mit mondani – kezdi az egyik Szeder utcai lakó, aki elmondta, hogy az ámokfutó kivitt egy kerítést is. – Borzasztó, ami történt. Hiába a 30-as tábla, a Corsa a megengedett sebességnél jóval nagyobbal próbálta bevenni a kanyart, a vizes úton aztán megcsúszott és a kapunak csapódott. Ezek után nemhogy kiszállt volna, padlógázzal odébb hajtott – meséli az egyik szemtanú. Később a közeli játszótér mellett otthagyva találta meg az autót egy utcabeli, aki hozzátette, az eset sajnos nem egyedi, az utcában élők már félnek az ámokfutóktól.

Egy másik lakó azt sérelmezte, hogy szűk az utca a kétsávos nyomvonalhoz és a nagy forgalomhoz, és bár jelezték, de sajnos érdemi változás nem történt a városvezetés részéről. A 30-as tábla szerinte egyáltalán nem elrettentő. Szeretné a többi ott lakóval együtt, ha fekvőrendőrt helyeznének el vagy egyirányúsítanák a szakaszt, mert lassan a járdán közlekedni is életveszélyes, arról nem is beszélve – mint mondja – a driftelés és az ámokfutás is gyakori eset a Szeder utcában. Egyszerűen szeretné, ha az utca biztonságosabb lenne, mert sok családos él itt.

Sajnos sokszor a kamionosok is arra tévednek és olyankor az utca teljes szélességét elfoglalják

Forrás: Olvasó

Az üggyel kapcsolatban felkerestük a rendőrséget, hogy részleteket tudjunk meg az esetről és némi információval szolgáljanak a nyomozásról.

– Az esettel kapcsolatban a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon szabálysértési eljárás indult, ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján egy személygépkocsi közlekedett 2022. augusztus 13-án 19 óra 50 perc körül a Szeder közben a Palotai út irányából, a Szeder utca irányába. Haladása során egy jobbra ívelő kanyarban lehaladt az útról és egy ingatlan kerítésének ütközött. Ezt követően a járművezető, adatainak hátra hagyása nélkül távozott a helyszínről – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott válaszukban.