Információink szerint egy Volkswagen típusú gépjármű vezetője előzésbe kezdett, ám azt időben nem tudta befejezni. A szembejövő, Dacia típusú személygépjármű sofőrje, hogy elkerülje a frontális ütközést, arrébb rántotta a kormányt, azonban a szemből érkező autó oldalát így is sikerült elkapnia. A találkozás következtében a Volkswagen többször megpördült a tengelye körül, de végül a kerekein állt meg. Mindkét sofőr megúszta a balesetet, a vétkes autó vezetőjét azonban jelenleg is a helyszínen vizsgálják a mentők, már csak azért is, mert zavartan viselkedett – értesültünk.

Emellett egyes hírek arról szólnak, hogy az előzésbe kezdett autóvezető a balesetet követően, miután magától kiszállt az autóból, a kukoricásba futott – ezért a területet most a rendvédelmi szervek képviselői is tüzetesen átvizsgálják, tudatmódosító szerek után kutatva. A helyszínen alkoholszondát is fújattak a sofőrrel, ám az nem mutatott ki alkoholos befolyásoltságot.

Az intézkedés a helyszínen már több mint egy órája tart, s információink szerint még várhatóan ugyanennyi ideig folytatódik is. A mentésben a pusztaszabolcsi hivatásos, valamint a pázmándi és a velencei önkéntes tűzoltók vesznek részt. A gépjárművezetők kerülőúton közlekedhetnek.