A megrendelést egy internetes oldalon bonyolította le, és rendelt meg a hirdetőtől 11 köbméter akác tűzifát. Annak rendje és módja szerint megállapodtak az árban és a szállítást is leegyeztették. Eddig nincs is gond. A megbeszélt napon meg is érkezett a fát szállító teherautó és vele két férfi. Miután lepakolták a tüzelőnek valót, megkapták a megbeszélt összeget és távoztak is. Számlát viszont nem hagytak maguk után. Később kiderült, hogy jóval kevesebb fát szállítottak ki a megrendelőnek és még csak nem is azt vitték, amit kellett volna. Ahogy lenni szokott: a hirdető köddé vált. Számla híján nem sok esély van utolérni. A tűzifát megrendelő nőt 150 000 forint kár érte ezzel a svindlivel.

A rendőrség az ügy kapcsán megosztott néhány jó tanácsot, hogy hasonló esetek ne történhessenek. Ezeket most mi is közzétesszük, minél többen legyünk elővigyázatosak, a csalók mindenhol ott vannak:

- Még a vásárlás előtt tájékozódjunk az éppen aktuális tűzifa árakról! Az állami erdészetek honlapjairól naprakész információkat szerezhetünk ezzel kapcsolatban.

- Csak megbízható tulajdonostól, kereskedőtől (pl.: erdészet, erdőtulajdonos, őstermelő, hivatalos fakereskedő) vásároljunk!

- Minden esetben előre beszéljük meg az eladóval a megvásárolni kívánt tűzifa fajtáját, mennyiségét (hány köbméter, erdei köbméter, esetleg mázsa) és vételárát, valamint a kiszállítás idejét, módját!

- Lehetőség szerint szerezzük be az eladó és a szállító elérhetőségeit, ha tudunk, ismerőseinktől szerezzünk be róluk referenciákat!

- Aki nem ismeri a fafajokat és/vagy nem ért a kiszállított mennyiség felméréséhez, esetleges „megsaccolásához”, az inkább kérjen meg egy hozzáértő embert, hogy legyen ott a rakomány érkezésekor! Nézze meg, hogy olyan tűzifát szállítottak-e ki, mint amilyet a vevő megrendelt és ha szükségesnek tartja, akkor mérje is fel annak mennyiségét.

- Mindig kérjünk részletes számlát a megvásárolt fáról! Kézzel firkált irományt ne fogadjunk el senkitől és azt sem, hogy „majd utólag küldjük a számlát”!

- Ha a vevő, vagy a segítője nincs megelégedve a fa minőségével (nem azt kapta, amit rendelt), vagy mennyiségével, akkor a szállítónak ne engedje lerakodni a szállítmányt, szükség esetén kérjen rendőri intézkedést!

- Számunkra ismeretlen szállító esetén mindig írjuk fel vagy jegyezzük meg az általa használt jármű rendszámát, színét, típusát, egyedi sajátosságait! Jegyezzük meg a kiszállítást végző emberek számát és kinézetét!

A rendőrség külön felhívja a figyelmet: abban az esetben, ha mégis megtörténik a baj és csalás áldozatává válunk, minél előbb kérjünk rendőri segítséget! Ne kezdjen senki magánakcióba a vételár visszaszerzése érdekében, mert előfordulhat, hogy azzal ő maga is bűncselekményt (pl. önbíráskodás) követ el!