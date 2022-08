A vádirat szerint szerint a 43 éves móri nő 2019. év őszén ismerkedett meg a Veszprém megyei kistelepülésen egyedül, szerény körülmények között élő, könnyen befolyásolható, megfélemlíthető, mentális zavarral küszködő és emiatt segítségre szoruló férfival, aki közmunkásként dolgozott a helyi önkormányzatnál - írja közleményében a Veszprém Megyei Főügyészség.

A nő igyekezett a férfi bizalmába férkőzni, győzködte, hogy költözzön Mórra, ott tud munkát is szerezni neki, miközben az volt a célja, hogy megszerezze a férfi ingatlanát. 2020. január 14-én a nő elvitte a sértettet egy székesfehérvári ügyvédi irodába, ahol egy adásvételi szerződést toltak a férfi elé. A férfi, bár nem akarta eladni az ingatlant, végül győzködésre aláírta a szerződést. Abban a hiszemben volt, hogy csak az ingatlan fele van az ő tulajdonában, a másik egy távoli rokonáé, de a nő tudta, hogy ez nem így van. Az ingatlan teljes értéke 3.200.000 Ft volt, a nő 1.350.000 Ft-os vételárat írt a szerződésbe azzal, hogy azt már át is adta az eladónak. Valójában a férfi egy fillért sem kapott a nőtől. Ezután a sértett egy havi lakbért fizetett a nőnek, aki minél hamarabb igyekezett eltávolítani a férfit a házból. Volt, hogy rokonságával jelent meg a házban, felpofozta a férfit, hogy költözzön el. Legközelebb a férfi, aki nem volt éppen otthon, amikor a nő megérkezett hat rokonával, rendőröket hívott, mert nem mert hazamenni.

A férfi polgári pert indított a ház visszaszerzése érdekében, mire a nő megfenyegette, hogy amennyiben nem vonja vissza a keresetet, úgy nagyon megüti a bokáját. A férfi félelmében aláírta a keresettől elálló nyilatkozatot. Ezután a nőtől és családjától való félelmében a férfi aláírta a lakcíméről való kijelentkezéshez szükséges iratot is, amivel a nő a férfit kijelentette, majd 2021 februárjában ki is lakoltatta a házból, a férfi hajléktalanná vált, egy ismerőse segítségével egy melléképületbe tudott költözni.A per a fentiek ellenére folytatódott, a polgári bíróság 2022. április 13-án hozott, még nem jogerős ítéletével az adásvételi szerződést érvénytelennek nyilvánította.

Az ügyészség vádiratában a vádlottal szemben börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a Zirci Járásbíróság felé.