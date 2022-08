Képzeljük el, hogy reggel álmosan beülünk az autónkba – ami egy teljesen hétköznapi járgány, nem raliautó és nem is a Forma–1-es pályára tervezték –, a kávé már lassan cirkulál az ereinkben. Miközben igyekszünk az előttünk álló napra koncentrálni, egy román rendszámú, láthatóan túlterhelt autóra leszünk figyelmesek.

Hősünkkel is ez történt. Munkába igyekezett a 62-es főúton, Seregélyes magasságában, amikor feltűnt a gyanús autó. Amikor közelebb ért, igyekezett szemügyre venni, hogy sejtése helyes volt-e. A lesötétített ablakok mögött is határozottan látta, ahogy emberi fejek mozognak jobbra-balra. Többen is, nemcsak a hátsó ülésen, de a csomagtartóban is. Azonnal hívta a segélyvonalat, és segítséget kért, innen riasztották a székesfehérvári rendőrséget. Az embercsempészek autója közben nem állt meg, ráadásul észrevették, hogy valaki rájuk tapadt, mivel emberünk nem tágított. Kötelességét nem tudta le azzal, hogy értesítette a hatóságokat, ment az autó után, ami, ki tudja, merre tarthat, és a rendőrségnek leadott egyetlen pozícióval nehezebb lenne a későbbiekben elkapni őket.

Az embercsempészek, amikor látták, hogy lebuktak, igyekeztek meglépni. Cikáztak az úton, veszélyes manőverekkel próbálták az előttük haladó autókat megelőzni. Egy esetben sikerült olyan mértékben lesodródni az útról, hogy esélyes volt, hogy felborulnak.

Követőjük inkább egy kissé lemaradt, de nem ment bele hasonló veszélyes manőverekbe, így is megdöbbentőnek találta, hogy menekülés közben a többi közlekedőt veszélyeztették. Csak az útvonalukon maradt.

Forrás: Olvasó

Miközben továbbra is próbálta az autót követni, ismét felhívta a segélyvonalat, ahol szerencsére az előző diszpécser hölgy jelentkezett és már egyenesen a fehérvári bevetési irányítást kapcsolta. Innen már a rendőrséggel folyamatosan kommunikálva követte a csempészautót. A városba érve is igyekeztek az autók között megszökni, a piros lámpánál szerencsére megálltak. Végig hallotta, ahogy a járőrök rádióznak egymással, közvetítenek az útvonalról, miközben folyamatosan adja le nekik a helyzetüket, egészen a Kadocsa útig, ahol a rendőrök beérték őket s több autóval körbevették és megállították a csempészt.

Nem tétlenkedtek egy percig sem. Hősünk elmondása szerint azonnal "kikapták" az autóból a sofőrt, majd annak rendje és módja szerint megbilincselték, a járőrautóba ültették. A csempészautó hátsó- és csomagtartó ajtaját kinyitva beigazolódott a gyanú. A járműből 12 illegális bevándorlót szedtek ki, köztük gyerekeket is és a moldáv embercsempészt.

A nem mindennapi esetet nem azért osztotta meg velünk az illető, mert bármilyen elismerésre vágyna, de fontosnak tartotta, hogy megelőzzön egy bűncselekményt vagy akár egy balesetet is, mivel munkájából adódóan tudta, hogy akik ilyesmivel foglalkoznak, szinte mindig alkohol vagy drog hatása alatt vezetnek, ami rendkívül veszélyes, nem véletlenül okoznak gyakran balesetet.

Megjegyezte, hogy a rendőrökkel "szuperül" sikerült együttműködni, és kér mindenkit, hogy vigyázzunk egymásra.