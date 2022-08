– Az égő épület környezetében lángol az aljnövényzet és az összehordott hulladék is. Az érdi hivatásos és a FER létesítményi tűzoltók folyamatosan oltják a tüzet. A helyszínre tartanak a fővárosi és a törökbálinti hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – számolt be a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.