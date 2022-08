A rendőrök 2022. augusztus 8-14. között fokozottan ellenőrzik a megengedett legnagyobb sebesség betartását Magyarország közútjain – közölte a rendőrség.

A magyar rendőrség is csatlakozott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának (ROADPOL) kezdeményezéséhez, így jövő héten, Speed néven fokozott ellenőrzéseket tart. Ennek keretében Magyarország teljes területén fokozott sebességellenőrzéseket végeznek az egyenruhások.

Lesújtó számok

Ami pedig az elmúlt 24 óra statisztikáit illeti: Magyarország területén a 2022. augusztus 5-én 0 óra és 24 óra közötti időszakban a rendőrök 59 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, melyből 2 halálos kimenetelű közlekedési balesetben 5 ember vesztette életét, 16 súlyos és 41 könnyű sérüléssel végződött – írta a police.hu

Fokozott figyelemmel hétvégén is!

A következő napokban Fejér megyében is tartós hőség várható; ilyenkor a közúti közlekedésben résztvevőket is megviseli a kánikula. Ilyen időben kockázatosabb közlekedni, mivel a forróságban a járművezetők és a gyalogosok kevésbé összeszedettek, a megszokottnál figyelmetlenebbek, a meleg miatt sok esetben türelmetlenebbek. Ezért kiemelten fontos, hogy a sebességhatárokat, a követési távolságot minden esetben tartsuk be, a hirtelen manőverektől, kormánymozdulatoktól óvakodjunk!