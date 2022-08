Máté idén, 2022. augusztus 14-én ünnepelte nyolcadik születésnapját, hozzátartozói pedig egy különleges meglepetést szerettek volna szerezni a fiatal ünnepeltnek, aki nagyon kedveli a rendőröket, a rendőrautókat és elmondása szerint ő is rendőr szeretne lenni, ha felnő. A Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársa 2022. augusztus 14-én délelőtt egy szolgálati gépkocsival szabadegyházai otthona előtt várta a szülinapos kisfiút, aki a jeles nap tiszteletére beülhetett a rendőrautóba, majd a csapaterős felszerelést is magára ölthette. A Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársa búcsúzóul apró születésnapi meglepetéssel is kedveskedett Máténak.