Néhány nappal ezelőtt felbolydult a feketehegy-szárazréti lakosság számára létrehozott egyik csoport a közösségi médiában. Egy ott olvasható beszámoló szerint az egyik ingatlan területére besurrant valaki, aki valószínűleg azt feltételezte, nincsen otthon senki. A bukóra nyitva hagyott ablak szúnyoghálóját a besurranó felvágta, majd csakhamar elmenekült, mivel a tulaj észrevette. Ő a betörő akkor viselt ruházatát is leírta, ami alapján többen is jelezték, látták a férfit a környéken. Azóta pedig több személyes tapasztalat is kikerült a csoportba, valakinek például a garázsát törték fel reggelre. (A betörési kísérletekről magunk is írtunk korábban, ahogyan arról is, hogy akkor még csak Szigli István önkormányzati képviselő jelezte a problémát a rendőrségnek.)

Az első felhívásnál többen is aktivizálták magukat, és mivel akkor még szinte biztos volt, hogy a férfi a leírt, szürke ruházatot viseli, az utcákat kezdték járni. Tóth Balázs viszont azóta is kerékpárral járja a környéket, hogy megóvja a városrész nyugalmát. – Példát szeretnék mutatni és arra szeretném buzdítani az embereket, hogy tenni kell, ha probléma van. Sajnos még csak egyedül járom az utam, de reménykedem benne, hogy többen is leszünk, hiszen úgy nagyobb erővel tudunk tenni a betörések ellen – fogalmazott Balázs. Mint mondja, 14 éve él a városrészben, ahol gyerekkora jelentős részét is töltötte. Úgy emlékszik vissza, hogy ez idő alatt nem történt olyan hasonló eset, ami ekkora nyomot hagyott volna a városrészben élőkben. Fontos, hogy Balázs nem tevőlegesen lépne fel, ha rátalálna a feltételezett elkövetőre, ő "csupán" szemmel tartja az utcákat, mint egy jó szomszéd.

Felkerestük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot azzal kapcsolatban, érkezett-e azóta bejelentés vagy feljelentés hasonló esetről Feketehegy-Szárazrét területéről. Amint a válaszuk megérkezik, természetesen közöljük.