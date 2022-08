Közel 40 fokos hőséget tolt maga előtt a front, az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatbázisa és mérései alapján megdőlt az augusztus 19-ére vonatkozó melegrekord - írta az Időkép pénteken. A vihart ezúttal nem előzte meg az a bizonyos csönd, legalábbis Lepsényben: az egyik legforróbb nyári napon nagy füst okozott ijedtséget. Szerencsére összefogással sikerült megelőzni a nagyobb bajt, a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság lánglovagjainak nélkülözhetetlen közbelépésével.

"Amikor megfelelő helyen, megfelelő időben vannak a szakemberek, felbecsülhetetlen az értékük. Ráadásul szerencse is van a dologban, amikor megfordul a szél, s mégsem kap lángra a kevés kukorica" - kezdte a hírvivő, Rózsa Mariann a legnagyobb közösségi oldalon, akitől a fotókat is kaptuk. A tűzoltóknak kifejezett hálája mellett Buzási Márk nevét emelte ki, aki épp traktorral dolgozott a földeken. Ő az, aki azonnal felismerte a veszélyhelyzetet, s cselekedett.

Forrás: Közösségi oldal

Megkerestük a tűzoltók erősítését, aki így nyilatkozott az esetről: -Kimentem a szőlőhegyre magágyat készíteni az őszi vetéshez és nagy füstre lettem figyelmes, tőlem nem messze. Odasiettem és ekkor láttam meg, hogy ég egy búzatarló, ami mellett egy nagyon száraz kukoricaföld van. Gyorsan értesítettem a tűzoltóságot és a mezőőrt, az esetről még szóltam a kukoricaföld tulajdonosának is. A tűzoltók kiérkezésekor segítettem a tűz megfékezését azzal, hogy tarlóhántást készítettem a tűz körül. A tűzoltók megállapították, hogy szándékos gyújtogatás történt - mondta el a feol.hu-nak az önkéntes tűzoltónak avanzsált fiatalember, Buzási Márk.

Szerencsére személyi sérülés nem történt, és a gyors reagálásnak köszönhetően az ingatlanokban sem keletkezett kár, és a kukoricaföld is megúszta - továbbra is szárazon. Utóbbi persze hálás a locsolásért, s reméljük az esőből is alaposan kijut neki.

A tűzesetről, s arról, valóban szándékos gyújtogatás történt-e, megkérdeztük a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóit is, válaszukkal frissítjük majd a cikkünket.