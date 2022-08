A hölgyek manapság már olyan munkaterületeken is megjelennek, amelyek korábban tradicionálisan férfi szakmák voltak. Ilyen például a rendőrség is, ahol egyre nagyobb arányban vállalnak szolgálatot nők is, akik kitartásukkal és szorgalmukkal mára már kivívták a tiszteletet a férfitársaik előtt.

Egy kis kutatómunka után kiderítettük, hogy a plakátokon látható hölgy nem más, mint Gránicz Enikő törzsőrmester, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja, aki egyebek mellett évek óta a helyi toborzói feladatok koordinátora is. Vele beszélgettünk a rendőri hivatásról a saját példáján keresztül.

– Kivétel lehetek, mert kiskoromban még meg sem fordult a fejemben, hogy rendőr leszek – kezdi mosolyogva. – Az érettségit követően kezdett érlelődni bennem az az elképzelés, hogy rendészeti pályára orientálódjak, melynek az első állomása a vámügyintéző végzettség megszerzése volt. Ezután, 20 évesen döntöttem a rendőri pálya mellett. A mottóm pedig az volt, hogy "Eljött az én időm!"

Azt meg kell említeni, hogy Enikő családjától sem állt messze a haza szolgálata, valamint a rend és a fegyelem sem.

– Édesapám katonaemberként ismerte a hivatásos pályák útvesztőit. Többször aggódva kérdezte, hogy a döntésem végleges-e. Mivel nagyon elszánt voltam, bólintottam. Édesapám, látván rendíthetetlen hitemet, megnyugtatott, hogy az egész család támogat és büszke rám. A felvételi eljárás során mindenki mellettem állt és segített, hogy sikerüljön, amit elterveztem. Így nagy volt az öröm, mikor megtudtam, hogy felvételt nyertem a Rendészeti Szakközépiskolába.

Gránicz Enikő mosolyogva mutatja a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság legújabb plakátját, amellyel a rendőrjárőr képzést hirdetik

Forrás: Kiss Piusz

– A képzés folyamán már szakmai gyakorlaton is részt kellett vennünk, melynek során a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra kerültem. A gyakorlat alatt alkalmam nyílt élesben is látni azt, amit addig csak az iskolapadban tanultam.. A képzés sikeres teljesítését követően a rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályára kerültem. Közrendvédelmi járőrként kezdtem, majd járőrparancsnok lettem, jelenleg pedig törzsőrmesterként körzeti megbízott feladatokat látok el Dunaújvárosban. Büszke vagyok rá, hogy immáron hat éve vallhatom magamat rendőrnek, bár az emberek még mindig rácsodálkoznak, mikor megtudják, hogy mivel foglalkozom – teszi hozzá.

Elhivatottság

– A rendőri pályámra visszatekintve mindig megállapítom, hogy mennyi emlékezetes pillanat és lehetőség kövezte utamat. Azt gondolom, hogy a pálya iránt elhivatottakat mindig megtalálja a lehetőség akár a tanulás terén, akár szakmai szempontból nézve. Úgy éreztem, hogy a hajszínem ellenére is sikerült bebizonyítanom mind kollégáimnak, mind pedig a rendőri intézkedés során meglepődött és "bociszemekkel" rám néző állampolgároknak a rátermettségemet. Bízom abban, hogy az elmúlt évek alatt szerezett tudásomat lehetőségem lesz átadni a jövőben hozzánk kerülő újdonsült kollégáknak, mivel ahogy tapasztalom, egyre több nő választja ezt a szakmát. Ahhoz azonban első körben szeretném felhívni az érdeklődők figyelmét a 2022 szeptemberében, majd a következő év áprilisában induló 10 hónapos rendőrjárőr képzésre. Ez a képzési forma lehetőséget biztosít arra mind a szakmát váltók, mind pedig a gyerekkoruk óta ilyen álmot dédelgetők részére, hogy megvalósíthassák álmaikat. Ez a képzési forma csak 10 hónapig tart, és az utolsó hónapokban már a kinevezett kapitányságon tölthetik a gyakorlatukat, melynek során beilleszkedhetnek ebbe a családi kötelékbe, amit rendőrségnek nevezünk. Tudom, kívülállóként nehéz belelátni ebbe a zárt szakmába, a saját tapasztalataimból kiindulva javaslom, hogy tegyenek egy próbát! Szeretettel várjuk Önöket, leendő rendőröket! – hangsúlyozza Enikő. Majd hozzáteszi: – Amennyiben bárkinek felkeltettem az érdeklődését, keressen meg a megadott elérhetőségek egyikén, hogy személyesen is lehetőség nyíljon egy beszélgetésre: [email protected], 06-20-210-3714.