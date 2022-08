A tűz Polgárdi tűzoltóinak és egy ott, éppen traktorral dolgozó férfinak köszönhetően nem terjedt tovább, s nem lett nagyobb baj. Buzási Márk volt, aki azonnal felismerte a veszélyhelyzetet, nem gondolkodott azon, hogy cselekedjen-e. Amint észlelte a füstöt, értesítette a tűzoltóságot, a mezőőrt, az esetről még szólt a közeli kukoricaföld tulajdonosának is. Később az oltásban is segített, tarlóhántást készített a tűz körül.

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is, Szabó-Bisztricz Anett szóvivő, tűzoltó százados a következőkről tájékoztatta a feol.hu-t:

-Körülbelül 1500 négyzetméteren égett le a búzatarló augusztus 19-én délután Lepsény közelében. A lángokat a polgárdi önkormányzati tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg. A tűzzel érintett területet egy traktor körbetárcsázta, ennek és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok a közeli kukoricatáblára és présházakra nem terjedtek át. Tűzvizsgálatra okot adó körülmény nem merült fel, tűzvizsgálati eljárás nem indult.

Hozzátette: - A hétvégi csapadék előtt tapasztalt rendkívüli szárazságnál a melegben a növényzet nagyon könnyen, a legkisebb gyújtóforrástól is lángra kap, ez lehet egy eldobott cigarettacsikk, a mezőgazdasági munkagépek meghibásodásából eredő túlmelegedés és szikra, vagy akár egy üvegszilánk. Fejér megyében idén már 540 szabadtéri tűznél avatkoztak be a tűzoltók. Tarlót égetni továbbra is tilos, és a tűzgyújtási tilalom miatt az erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében szintén tilos tüzet gyújtani.

