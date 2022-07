Több szemtanú is a segítségére sietett, azonnal mentőt hívtak, majd miután sikerült a fuldoklót kivinni a partra, a tapasztalt mentésirányító instrukciói szerint megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett. Szerencsére egy szabadnapos orvos is épp ott volt, aki rögtön megkezdte az újraélesztést, melyhez a strandon található félautomata defibrillátort is használta. Perceken belül helyszínre érkezett a mentő is: emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett szakszerű mellkasi nyomásoknak köszönhetően rövid időn belül sikerre vezetett. A beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők - számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán.

Frissítés:

Bozai István városgondnok az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy az 55 év körüli férfi nem fuldoklott, hanem rosszul lett a 120 cm mély sodrómedencében, ahol sok fürdőző tartózkodott. Hangsúlyozta, hogy abban a pillanatban, ahogy a városi strand vízimentője észlelte a bajt, a strandolók segítségével kihúzta a bajbajutottat a partra, akinek az újraélesztését rögtön megkezdte a műszakvezetővel együtt. A helyszínen tartózkodó szabadnapos orvos pedig folytatta a szakszerű beavatkozást egészen a mentők kiérkezéséig. A városgondnok továbbá mielőbbi felépülést kívánt a betegnek, akinek az állapotáról bővebb információval nem rendelkezik.

Sikerült megszólaltatnunk egy szemtanút is, aki gyors és higgadt életmentésről számolt be: „Én az újraélesztést láttam csak, és hallomásból tudtam, hogy rosszul lett a vízben az illető, ahonnan fegyelmezetten húzták ki a partra. Szakszerűen cselekedett az orvos, és egy hölgy is vele együtt. Végig segítettek a mentősöknek a megérkezés után is! Gyors felépülést kívánok a betegnek!"