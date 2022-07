Frissítés:

12:25 A baleset kapcsán a megyei rendőr-főkapitányságot is megkerestük, ahonnan elmondták: a kiadott közleményeken kívül további információval jelenleg nem tudnak szolgálni.

12:15 Jó hír, hogy a 84-es km-nél a főváros felé a bent rekedt járművek egy sávon araszolva megindultak - írja az útinform.

Budapest irányába a rendőrök a 90-es km-nél Balatonvilágosnál a 7-es főútra terelik a járműveket, visszatérni a pályára a 80-as jelű Polgárdi csomópontnál lehet. A kiterelés mögött is óriási, 5-6 km-es a torlódás.

A 98-as Siófok-Sóstó csomópontnál is sokan hajtanak le a pályáról, ez az oka annak, hogy ott is több km-es az araszoló kocsisor a főváros irányába.

A 7-es főúton Lepsény térségében is megtorpan a kocsisor, torlódásra készüljenek!

Továbbá a 71-es főúton, Balatonakarattya és Lepsény között is órási a forgalom, szakaszos torlódásra kell számítani!

12:06 Az M7-es autópályán történt baleset miatt óriási a torlódás Polgárdinál, a forgalmat a 7-es főútra terelik. Aki teheti, már korábban térjen le az autópályáról, mivel többkilométeres a torlódás. A helyszínelés és a mentés még órákig eltarthat.

10:59 A baleset következtében egy nő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen elhunyt. Továbbra is tart a helyszínelés az érintett útszakaszon, ahol a forgalmat a rendőrök a 7-es számú főútra terelik - írja a police.hu.

Előzmény:

10:18 A rendelkezésre álló adatok szerint 2022. július 3-án 9 óra 40 perc körül az M7-es autópályán, a Balaton irányába haladt egy autós, majd a 84-es kilomtéterszelvényénél eddig ismeretlen okból átszakította a szalagkorlátot, és áttért az ellentétes oldalra. A baleset során egy nő megsérült.

A rendőrök a forgalmat Balatonvilágosnál a 7-es számú főútra terelik, ahonnan Polgárdinál van lehetőségük a járművezetőknek az autópályára visszatérni.