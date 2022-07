A három napos rendezvényen a csapat és az egyéni versenyszámok alaposan megizzasztották a tűzoltókat, ugyanis a szakmai feladatok megoldását a hőség is nehezítette. A különböző feladatok során nemcsak szakmai ismeretre volt szükséges, hanem azonnali helyzetfelismerésre is, no meg persze az elengedhetetlen csapatmunkára, amely a hivatás egyik alappillére.

A három nap összesített eredményei alapján a létesítményi tűzoltóságok közül a VÉD-SZ Kft. Dunaferr Tűzoltóság szerepelt a legjobban, akik még a különdíjat is elhódították, ám a Martonvásár Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata sem szomorkodhatott, hiszen az önkéntes tűzoltóságok kategóriájában a legkiválóbban teljesített.

Fejér megyét egyébként a létesítményi és az önkéntes tűzoltók mellett a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság képviselte. A megyeszékhely csapata az erős középmezőnyben zárta a vetélkedőt.