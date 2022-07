Eddig mintegy három hektár égett le a Dunaújváros iparterület mellett lévő erdős részből, és a tűz a elérte a száraz aljnövényzetet is a nádas területén. Nemcsak a helyi, dunaújvárosi hivatásos, illetve létesítményi tűzoltók küzdenek a lángokkal, mert jelen van már paksi és a sárbogárdi alakulat is, valamint kivonult a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is a helyszínre, hogy két irányból körbefogják és legyőzzék a lángokat.