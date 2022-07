Mintegy három hektár már leégett az erdős részből, tájékoztat a katasztrófavédelem. A tűz már a nádas területén is elérte a száraz aljnövényzetet. A dunaújvárosi hivatásos és létesítményi tűzoltók mellett Paksról és Sárbogárdról is érkezett segítség, jelenleg pedig már a megyei katasztrófavédelmi szolgálat is az érintett területre tart, hogy mielőbb megfékezzék a tüzet.