A nyomozás adatai szerint a férfi 2001 óta áll kapcsolatban a sértettel, akivel 2006-ban házasságot kötött. A házasságból 2009-ben közös gyermekük született, aki sajátos nevelési igényű. A férfi kapcsolatuk kezdete óta rendszeresen többször a gyermek jelenlétében is bántalmazta a nőt, megöléssel fenyegette, továbbá a gyermeket is több esetben megütötte. A gyanúsított 2022. június 4-én reggel egy konyhakést tartott a nő szívéhez, miközben azzal fenyegette meg, hogy amennyiben kihívja a rendőrséget, megöli a gyermek jelenlétében. A férfi ezt követően a gyermeket és a nőt is megütötte. A nő a bántalmazás következtében könnyű személyi sérülést szenvedett.

Figyelemmel arra, hogy a férfi a cselekményeit rendszeresen követte el a vele közös háztartásban élők sérelmére, alaposan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a sértettek befolyásolásával a bizonyítást megnehezítené, illetve veszélyeztetné, valamint a sérelmükre újabb személy elleni erőszakos bűncselekményt valósítana meg.

A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a férfi letartóztatását. A döntés védelmi fellebbezés folytán nem végleges.