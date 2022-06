Dégre kérte a mentők gyors segítségét egy 8 éves kisfiú tegnap, mert miközben ország-várost játszottak, a 65 év körüli nagymamája hirtelen hátradőlt a székkel és nem mozdult. A gyermek egy másodpercre sem vesztette el a lélekjelenlétét, azonnal hívta a 112-t. A Székesfehérvári Mentésirányítás tapasztalt mentésirányítója segítségével a kisfiú megvizsgálta a nagyit, aki ekkor már nem lélegzett. A mentésvezető azonnal riasztotta a legközelebbi mentőegységet és a mentőhelikoptert is. A fiú eközben kiszaladt az utcára és leintette az első autóst, aki készséggel rohant segíteni és megkezdte a mellkaskompressziót. Az enyingi bajtársak is perceken belül helyszínre értek és emelt szintű újraélesztésbe kezdtek, amihez a mentőhelikopter személyzete is hamarosan csatlakozott. Hosszasan küzdöttek közösen a beteg életéért, ami végül sikerre vezetett és stabil állapotban, légi úton szállíthatták kórházba az asszonyt. Az Országos Mentőszolgálat teljes bejegyzése IDE kattintva olvasható el.

Ez a történet is bizonyítja, hogy az igazi hősök köztünk élnek!