A vádirat szerint a vádlott 2021. májusában ittas állapotban egy lőfegyvernek látszó gáz-riasztópisztollyal az utcán a levegőbe lőtt és egy arra haladó gépjármű vezetőjét többször lefejelte. A férfi együtt élt édesanyjával és a vele eltartási szerződést kötött sértettel. A felek között gyakran vita alakult ki, mivel a vádlott és az édesanyja túlzónak érezte a sértett által elvárt gondozási feladatokat, a sértett pedig gyakran kifogásolta az ellátás módját.

A vádiratban foglaltak alapján 2021. októberében a vádlott ittas állapotban elhatározta, hogy megöli a sértettet. Terveinek megfelelően miután hazatért, a sértettel szóváltásba keveredett és a nála lévő késsel többször, testszerte megszúrta. A vádlott azonnal értesítette a mentőket, a támadás okozta agysérülés, tüdősérülés, heveny külső és belső vérzés következtében a sértett elhunyt.

A mai napon több tanút is meghallgatott a bíróság, köztük olyan személyeket, akik a sértettet régóta ismerték és néhány háznyira laktak tőle. Többen is otthon voltak, amikor a vádlott a levegőbe lőtt és ők voltak azok, akik lefogták és elvették tőle a fegyvert. Három tanú is elmondta, hogy a településen terjedő pletykák szerint a vádlott édesanyja többször meg akarta mérgezni a sértettet, hogy annak háza minél előbb az övé legyen. A tanúk között voltak olyanok, akik a gyilkosság idején is otthon tartózkodtak. Egyikük elmondása alapján tisztán emlékszik arra, hogy az utcán állva hallotta, ahogy a vádlott az édesanyjának azt kiabálja: fogd be a szád, ez miattad van.