A duol.hu először a Szabó Magda Református Iskola igazgatónőjétől, Farkas Mártától értesült az esetről: „Ma reggel betévedt egy őz a városba, az iskolánk előtti Jószolgálati Otthon udvarába. Kijönni már nem tudott, mert beszorult a kerítés rácsai közé. Fájdalmasan sírt, segítségért könyörgött. Sokan aggódtunk hogyléte miatt, ezért riasztottunk mindenkit, akit lehetett. Rekord gyorsasággal jöttek a tűzoltók, majd az állatvédők, és még mások is...és kiszabadították az őzet. Megvizsgálták, s nem találtak olyan sérülést rajta, ami miatt ne engedhették volna szabadon. Tehát, tudatjuk mindazokkal, akik aggódtak, hogy az őz jól van, visszakerült élőkörnyezetébe”.

Forrás: Pethes Bálint

Az iskola jelezte az esetet Pethes Bálintnak, a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjának is (ők voltak azok, akik tavaly befogták az iskola egyik páros ablaka közé szorult kis denevért). Pethes Bálint lapunknak vázolta, a tűzoltók szét tudták feszíteni a kerítést annyira, hogy kiszabadítsák az őzet. A Jószoli munkatársai vizet hoztak neki, Bálinték pedig felvették a kapcsolatot a budapesti állatkert szakembereivel, hogy mire figyeljenek az őz állapotát illetően. Beszéltek a Vadex munkatársaival is: a sukorói arborétumban van egy állatsimogató, és hogy ha súlyos sérülései lettek volna az őznek, akkor oda szállítják. Ezen állat tekintetében általánosságban meg van az a veszély, hogy a menekülése közben megsérül, de az állapotfelmérés után kiderült, hogy szerencsére nem törte össze magát, csak felületi horzsolásai voltak. Mivel rendkívül stresszes is az állat, ezért kellett sietni a mentésével, illetve ezért is takarták le egy pokróccal. Bálint elmondta, a Nagyvenyim felé vezető út mentén, a repceföldön szabadon engedték az egyéves, mintegy 20 kilogramm körüli nőstény állatot.