Ennek kapcsán kerestük meg a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kommunikációs Főosztályát. Mint megtudtuk, az eset nem a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben következett be, hanem a börtön mellett önállóan működő büntetés-végrehajtási gazdasági társaság, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. hangosi szarvasmarhatelepén, amely a fogvatartottak egyik munkáltatási helyszíne.

A Pálhalmai Agrospeciál Kft. által alapított üzemeiben a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartottakon kívül a kőbányai és a Venyige utcai börtön elítéltjeit is foglalkoztatják.

Az üzemekben vasszerkezeteket, radiátorokat, autópályákhoz útkorlátot, rádiótelefontornyokat készítenek, de a panelradiátorok egy része is itt készül. Van itt elektronikai hulladékbontó és újrahasznosító üzem. A háztartási és ipari "e-hulladékokból" az értékes nyersanyagokat nyerik vissza újrahasznosításra. Ezen kívül éttermi hulladékot ártalmatlanít, műtrágyát helyettesít, földműveléssel és állattenyésztéssel is foglalkozik, de még mosoda is található az üzemeltetésükben.

Kérdésünkre, hogy milyen változtatásokat és szigorításokat terveznek az elmúlt események tükrében eszközölni, a következő elektronikus választ kaptuk:

– A börtönökben nyilvánvalóan sokkal szigorúbb biztonsági rendszerek biztosítják a fogvatartás rendjét, mint a munkáltatási helyszíneken, így a hangosi szarvasmarhatelepen is. A telepen alacsony biztonsági besorolású fogvatartottak foglakoztatása történik, így bizonyos munkafolyamatokat önállóan, a telep területén szabadon mozogva végeznek el a felügyelet visszatérő ellenőrzése mellett. Magyarországon nap mint nap több ezer fogvatartott dolgozik, egy részük a börtön falain belül, mások külső mezőgazdasági vagy egyéb helyszínen. Munkáltatásuk kiemelkedően fontos a hatékony reintegrálásuk és a börtönök önellátásának megteremtése érdekében. Az ilyen eseteket utólag kielemezzük és a tanulságokat természetesen minden esetben levonjuk, amelyek alapján a szükséges intézkedéseket megtesszük. Azt, hogy konkrétan milyen intézkedéseket hozunk – éppen a biztonsági szabályok miatt – nem tudjuk megosztani a nyilvánossággal.

