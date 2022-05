A vádirat szerint a férfi a felesége gyermekének a lányával jó kapcsolatot alakított ki. A vádlott és a kiskorú sok időt töltöttek kettesben, a gyermek együtt volt a férfival a mezőgazdasági munkák elvégzésekor, közösen gondozták a vádlott állatait, horgászni is együtt jártak. A férfi kihasználva a közte és a kiskorú sértett közötti bizalmi viszonyt, 2018-tól rendszeresen szexuális cselekményt végzett a gyermekkel. A férfi a mobiltelefonján pornófilmeket is mutatott a sértettnek. Édességeket, illetve nagyobb értékű ajándékokat vásárolt a lánynak a bizalma fokozása érdekében, és megkérte, hogy a történtekről senkinek ne beszéljen. A gyermek 2020-tól többször kérte a vádlottat a cselekménye befejezésére, azonban a férfi a kérésnek nem tett eleget. A vádlott cselekménye 2021. februárjában lepleződött le, amikor a gyermek az iskolában beszámolt az iskolapszichológusnak a vele történtekről, majd az anyja feljelentést tett a férfival szemben. Az ügyészség vádiratában a terhelttel szemben fegyházbüntetés kiszabását, közügyektől eltiltást, a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből való kizárást indítványozott. A főügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el a férfit minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását végzi, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.