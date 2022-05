Frissítés:

Felborult egy személyautót szállító tréler a 81-es főút Sárkeresztes és Székesfehérvár közötti szakaszán. Műszaki mentés céljából a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amely akadályozza a forgalmat. Az érintett útszakaszon egy sávon haladnak a járművek - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Előzmény:

Elszabadult, ha nem is a pokol, de legalábbis egy szerelvény felborult a 81-es főúton pénteken és azóta is, még 18:30-kor is fejjel lefelé áll a Pótkerék csárdánál, a Győr felé tartó oldalon. Jelenleg a forgalmat még nem irányítja senki, így torlódik a sor.

Érdemes az említett útszakaszt az elkövetkezendő órában vagy óvatosan megközelíteni vagy elkerülni.