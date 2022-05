A mozgó tereléshez kapcsolódóan a szokásos módon 100-as, majd 80-as sebességkorlátozás volt életbe léptetve az előjelző autók segítségével, ráadásul itt a vadonatúj, ledes digitális kijelzők is kint voltak, illetve a munkaterület előtt két fix, a pálya fölött található digitális kijelzőn is figyelmeztették a járművezetőket, hogy munkavégzés lesz hamarosan előttük. A munkaterületen dolgozókat egy teherautóra erősített energiaelnyelő modul védte. Egy személyautó az elsődleges vizsgálatok és becslések alapján körülbelül 150 kilométer/órás sebességgel csapódott be az eszközbe. Ennek akkora ereje volt, hogy az autó beszorult az energiaelnyelő alá. A sofőrt a Katasztrófavédelem munkatársai szabadították ki. Az autós súlyosan megsérült, de túlélte, ahogy a Magyar Közút kollégái is. Az anyagi kár jelentős: az energiaelnyelő teljesen megsemmisült, a teherautó tengelye pedig deformálódott, de egyéb károk is keletkeztek. A vétkes sofőr egyébként a helyszínen elismerte felelősségét - tájékoztat bejegyzésében a Magyar Közút.

Friss hír, hogy péntek reggel 7 órakor az M7-esen Letenye felé, Velencénél is összetörtek egy energiaelnyelőt, egy mozgó terelésnél. A Magyar Közút kollégái jól vannak, a balesetező autó sofőrje kisebb sérüléseket szerzett a balesetben.

Idén, a pénteki esettel együtt összesen 5 energiaelnyelőt törtek össze figyelmetlen autósok a Magyar Közút kezelésébe tartozó gyorsforgalmi utakon… Vigyázzatok rájuk, biztonságuk egymás kezében van!