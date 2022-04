A három emeletes épület előtt az emelőkosaras járműből oltották a tetőteret, a lépcsőházon át pedig egy vízsugárral mentek be az égő lakásba. Az oltással párhuzamosan a zárt folyosóról nyíló másik három lakásból egy-egy embert mentettek ki az egységek. Az utómunkálatokban a solti hivatásos tűzoltók is részt vettek, és néhány négyzetméteren a társasház cserépfedését is megbontották, hogy a kisebb beizzásokat megszüntessék.

Forrás: Katasztrófavédelem

A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok a százhatvanöt lakásos épület tetőszerkezetére nem terjedtek át. A kigyulladt lakásban egy embert tartózkodott, aki az egységek kiérkezése előtt kimenekült. A tűz keletkezésének pontos körülményeit a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vizsgálja - tájékoztat a Katasztrófavédelem.