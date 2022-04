A nyomozás adatai szerint a dunaújvárosi férfi a két hónapig tartó párkapcsolat megszakadását követően egykori barátnőjét szinte napi rendszerességgel megleste, követte gyalogosan és kocsival, több esetben feltűnt otthona és a munkahelye környékén, sőt volt párja édesanyja lakóhelyének közelében is. A férfi telefonhívásokkal és üzenetekkel is háborgatta egykori párját. A férfi fél éven át tartó zaklató magatartása a sértettben komoly félelmet keltett, egy idő után már csak kísérettel mert az utcára menni, és többször kért baráti, valamint rendőri segítséget. Az elkövető később azonban azt a férfit is háborgatni kezdte munkavégzése közben, aki egy alkalommal volt párja védelmére kelt. A zaklató a gépkocsivezető oktatóként dolgozó férfit többször követte autóval, folyamatosan provokálta őt, egy alkalommal pedig az autójára rá is csapott. Az ügyészség bűnismétlés veszélyére hivatkozással indítványozta a férfi letartóztatását, aki ugyanilyen cselekmény miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés és más büntetőeljárás hatálya alatt állva valósította meg a bűncselekményeket. A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően egy hónapra elrendelte a kényszerintézkedést. A döntés végleges.