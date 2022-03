A kisebbik baj volt a nagy sebesség, a fő probléma az volt, hogy az alkoholszondás vizsgálat után a szonda magas értéket mutatott, amelyet a rendőrök is megállapítottak. A kanyarodás után a vezető teljesen elvesztette uralmát az autója felett, és a gyorshajtás miatt az autó kerekei a Deák Ferenc utcában megpördültek, a kocsi átfordult a másik oldalra, ahol egy telefonoszlopot is megdöntött, majd egy 30 kilométeres sebességkorlátozó KRESZ-táblát is kiborított, végül az árokban kötött ki.

Forrás: E. Várkonyi Péter

A rendőrségi helyszínelés után az Audit a pázmándi önkéntes tűzoltók csörlő segítségével kivontatták az árokból, majd eltolták egy forgalomtól elzárt területre. Személyi sérülés nem történt, a forgalmat másfél órán át egy sávra szűkítették a mentés idejére, a pázmándi polgárőrök segítségével. A vezető és mindenki más megúszta sérülés nélkül, - az úton senki nem haladt éppen - de az ittas vezetés körülményeit a rendőrség már nem díjazta. Azt megemlíteni is rossz, mi történik akkor, ha éppen ekkor érkezik egy autós vagy gyalogos az úton…