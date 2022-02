Elmondták, hogy a hulladéktároló és -kezelő terek esetleges öngyulladása több okból is megtörténhet. A hulladék szabályos tárolása mellett is fennállhat az öngyulladás veszélye, ezentúl a hulladék összetétele – például gépolajos rongy, szabálytalanul kiöntött hamu – is generálhat tűzveszélyt.

– Megerősítve a katasztrófavédelem által jelzetteket: melegebb, szárazabb napok és erős szélfúvás is felerősíthet egyes bomlási folyamatokat, amelyek végül sajnálatos módon öngyulladáshoz vezethetnek. Az azóta elhárított tűzeset tekintetében emberi hibáról, behatásról nem beszélhetünk, hiszen nem ezek okozták. Káros következményekkel nem kell számolnunk. A tűzről valamennyi érintett hatóság tájékoztatása megtörténik, és vizsgálatra kerül sor, a katasztrófavédelem sajtószóvivőjének tájékoztatásával egyetértünk – tudtuk meg Tihanyi Andreától, a Vertikál Zrt. kabinetirodájának vezetőjétől.