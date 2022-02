A környezetvédelem egyik alappillére a megújuló energiaforrások használata. Ezek közé tartozik a napelem is. Telepítésük egyértelműen hosszú távú befektetés, több, mint tíz év szükséges ahhoz, hogy ténylegesen megtérüljenek, cserébe viszont nagyon érzékenyek. Félreértés ne essék, nem emocionális értelemben. Már olyan kevés fényre is képesek áramot termelni, mint például a holdfény, de akár a tűzoltó autó kék villogója is.

Koppán Viktor Dávidot, a Fehérvári Tűzoltó Egyesület elnökét arról kérdeztük, tűzoltási szempontból rejt-e bármilyen veszélyt egy ilyen rendszer, illetve mit tudnak tenni a tűzoltók, ha a tűz helyszínén találkoznak vele?

Már a legelején leszögezte, hogy önmagukban a napelem rendszerek nem tűzveszélyesek. Egy németországi felmérés szerint 0,1% alatti azon esetek száma, amikor a napelem rendszer hibájából keletkezett tűz. Ennek oka abból fakadhatott, hogy ha nem megfelelően készítették elő a rendszert, a kábelek, vagy a szigetelés nem volt UV álló. Magyarul, a műanyag szigetelés elporlad, ami rövidzárlatot okozva vezethet egy esetleges tűzesethez. Ezen esetek száma viszont abszolút minimális.

A napelemmel szerelt házaknak inkább biztonsági kérdései vannak egy esetleges tűz oltásánál.

Hogyan is működik? Összegyűjti a napfényt, áramot termel, ellátják az adott épület elektromos hálózatát árammal. Mivel a tűz oltásához vízre van szükség, az adott épületet áramtalanítani kell, hogy ne történjen áramütés a lángok elfojtása során. Tehát el kell érni, hogy a napelem ne termeljen a ház vezetékeibe áramot. Ehhez, ki kell építeni egy elektromos főkapcsolót, amivel az egész épületet áramtalanítani lehet. Öt méternél hosszabb vezetékszakaszon azonban nem táplálhat áramot az épületbe a napelem, ezért kapcsolót kell beépíteni, ha ez nem elérhető, akkor egy táv működtetésű kapcsolóval kell tudni lekapcsolni a főkapcsolót. A lényeg továbbá, hogy a nyomvonal, amin kiépítik, legyen tűzálló, csak úgy, mint a főkapcsoló.

Az országos tűzvédelmi szabályzat azt is meghatározza, hogy egy új épület építése során, milyen anyagokat lehet felhasználni a falak, illetve a tetőszerkezet kiépítéséhez. Erre azért van szükség, hogy tűz esetén ne segítsék a tűz tovább terjedését. Napelem kiépítésekor olyan anyagokat kell tehát felhasználni, hogy megtudják akadályozni a homlokzattal együtt a tűz terjedését.

Azon épületeknél, ahol napelem rendszer működik, azt jól láthatóan, az erre használt szabványos matricával jelölni kell, hogy tűzoltói beavatkozás esetén, a tűzoltók a helyszínre érkezve, már a bejáratnál tájékoztatva legyenek róla.