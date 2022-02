Mint ismeretes, megírtuk: a feol birtokába jutott videón jól látható, ahogy egy fekete autó keresztülgázol egy 16 éves fiatalon, majd pedig hátramenetbe kapcsol és még egyszer áthajt az áldozaton. A fiatalember később a kórházban életét vesztette. A férfit hamarosan elfogta a rendőrség és kérvényezte letartóztatásba vételét. A rendőrség kérdésünkre elárulta: a 32 éves gyanúsított letartóztatására irányuló előterjesztés alapján a férfi tárgyalására március 1-jén kerül sor.

A Fejér Megyei Főügyészség pedig – szintén kérdésünkre – a részletekről is tájékoztatást adott. A Főügyészség több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt indítványozta a férfinak a letartóztatását. Mint kiderült, nem csak egy, de két kiskorút is elgázolt a sofőr, akik közül egyikük – ahogy megírtuk – életét vesztette. A történet pedig a következő: a gyanúsított délután autóval a haragosa háza elé hajtott, ott szóváltásba került vele. A veszekedés közben a gyanúsított veréssel fenyegette meg a másik férfit, majd elhagyta a helyszínt. De rövid időn belül visszatért, és a gépkocsival a ház előtt tartózkodó férfi és két gyermeke közé hajtott. Ekkor ütötte el frontálisan az egyik kiskorút. Ez látszik a videón is: a gyanúsított a gépkocsi első kerekeivel áthajtott az áldozat testén, majd hátramenetbe váltott, és újra áthajtott rajta. Az úttestre visszatérve sokáig hátramenetbe kapcsolva menekült a helyszínről, később megfordult. Menekülése során elsodorta a másik gyermeket is.

Ez a bűncselekmény – a Főügyészség szerint – „kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére figyelemmel” - 10 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel is járhat. A Főügyészség által nyilvánosságra hozott részletek közt található az is, hogy a gyanúsított és a sértett családja közt erősen elmérgesedett a viszony, éppen ezért alaposan lehet tartani a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől, valamint fennáll a bűnismétlés veszélye is. A keddi tárgyalás – amely a letartóztatásra vonatkozik -, ezeket figyelembe véve zajlik majd. Megkerestük Sárkeresztúr polgármesterét is. Csutiné Turi Ibolya annyit mondott: mélységesen megdöbbentették a történtek, ahogy a településen mindenkit.