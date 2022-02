A vezetői engedéllyel nem rendelkező férfi 2022. februárjában kétszer is volán mögé ült úgy, hogy a bíróság tavaly év végén szabálysértési eljárásban eltiltotta a járművezetéstől.

Annak ellenére, hogy tudott az eltiltásról, a férfi egy olyan autóval közlekedett otthonából egy másik településre, amire felelősségbiztosítással nem rendelkezett, és a megvételét követően a nevére sem íratta át.

A férfit február 1-jén, majd 13-án is igazoltatták a rendőrök, és utóbbi alkalommal őrizetbe is vették, valamint szabálysértési eljárást is indították vele szemben.

A Dunaújvárosi Járásbíróság a többszörös visszaeső férfit 10 nap elzárásra, továbbá 2 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. Az ügyész súlyosításért fellebbezett - tudtuk meg a Fejér Megyei Főügyészségtől.