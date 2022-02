A ház lakója a szén-monoxid-érzékelő hangos sípolására ébredt fel. Az épületben egy fatüzelésű sparhelttel fűtöttek. A móri önkormányzati tűzoltók nyitott ablaknál is kimutatták a mérgező gázt. A szén-monoxid-érzékelő jelzésének köszönhetően személyi sérülés nem történt.

Ez az eset is jól mutatja, hogy nem csak a régi gázkazánok közelében fejlődhet szén-monoxid. Valamennyi nyílt lánggal működő fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak. A kandalló, a cserépkályha, a vegyes tüzelésű kazán, a sparhelt, gázfűtés esetén a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű és akkor ezek a szoba levegőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szén-monoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat - írja a Katasztrófavédelem.