A döbbenetes cselekményről Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András számolt be hivatalos közösségi oldalán. A városvezető kifejtette, megérti, ha valakinek nem tetszett az Elkxrtuk című film, de a véleménynyilvánítás ezen formáját elfogadhatatlannak, "bicskanyitogatónak" tartja. Különösen, hogy egy természetvédelmi terület megrongálásával járt együtt.

...Mert értem, hogy valakinek nem tetszett az Elkxrtuk. Azt is értem, ha valaki nem úgy látja, ítéli meg a filmben megjelenő karaktereket, személyeket, ahogyan azt az alkotók ábrázolták. Mindennek azonban hangot lehet adni civilizált és 21. századi módon is. Úgy, hogy emberek maradjunk, nem elfelejtve, hogy nőről ilyet magára valamit is adó ember soha nem mond vagy ír le.

Gubás Gabriellát kiváló színművésznek tartom, aki nem érdemli, hogy arctalan, gyáva emberek mocskolják a nevét egy filmszerep miatt. Egyetlen művész sem érdemelné ezt, egyetlen alkotása miatt sem. Ha ezt a minimumot nem tudjuk teljesíteni, akkor nyugodtan elfelejthetjük a művészetek és a kultúra szabadságáról alkotott ideáljainkat és elvárásainkat is.

A posztból kiderül, a büntetőfeljelentést megteszik, Cser-Palkovics András pedig nagyon reméli, hogy az elkövető mielőbb előkerül.

Emellett pedig abban is bízom, hogy ellenzéki kollégáim - akik bár valószínűleg maguk sem kedvelik az Elkxrtuk című filmet, elhatárolódnak a városunk és a jó ízlés ilyen rombolásától.