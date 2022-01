A Székesfehérvári Járási Ügyészség indítványozta annak a 24 éves férfinak a letartóztatását, aki az utcán nekitámadt volt barátnőjének és a társaságában lévő két férfinak Székesfehérváron. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2022. január 16-án a hajnali órákban a Bartók Béla téren egykori barátnője társaságában lévő egyik férfit olyan erővel ütötte ököllel arcon, hogy a földre esett, majd ott tovább bántalmazta. A gyanúsított a sértett segítségére siető barátját is megütötte ököllel, majd a derekánál megfogta, és a földre vágta, ezt követően pedig többször megrúgta. A férfi mindeközben volt barátnőjét is arcon ütötte ököllel, és meg is rúgta.

A rendőrök súlyos testi sértés bűntett kísérlete és más bűncselekmény miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és őrizetbe vették. A Székesfehérvári Járási Ügyészség indítványt tett a férfi letartóztatására egyrészt előélete okán a bűnismétlés veszélye miatt, másrészt arra hivatkozással, hogy fennáll a lehetősége, hogy a bizonyítást veszélyeztetné. A bántalmazott férfiak egyike az elsődleges orvosi dokumentumok szerint súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett, a későbbiekben orvosszakértő feladata, hogy meghatározza a keletkezett sérülések büntetőjogi gyógytartamát. A szakvélemény tartalma alapján nyílik lehetőség a gyanúsított által elkövetett cselekmény végleges jogi minősítésének meghatározására, így a későbbiekben esetlegesen a jelenleginél súlyosabb bűncselekmény is képezheti az eljárás tárgyát. A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott, és egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A bíróság döntése ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be.