A vádirat szerint a 17 éves fiú ismeretlen társaival elhatározta, hogy lopásokat követnek el. Elhatározásuk szerint 2020 decemberében egy baracsi és egy dunaújvárosi házba, 2021 januárjában két nagyvenyimi és két újabb dunaújvárosi, végül egy rácalmási lakásba mentek be. 2021 februárjában egy dunaújvárosi vendéglátóhelyre és további két ingatlanba hatoltak be. Az elkövető társaival általában a lakóházak terasz- illetve bejárati ajtajainak kifeszítését követően, vagy az ablakok benyomása útján jutott be a helyiségekbe, ahonnan többnyire ékszereket vittek el. Két alkalommal három milliót meghaladó, egy esetben pedig közel két millió forint összegű értékkel távoztak. A fiatal a bűncselekmények egy részében társtettesként, míg hét alkalommal bűnsegédként vett részt, figyelte a környéket, miközben társai a házban kutattak. A fiatal elkövető két alkalommal ismerősei lakásából is lopott, amikor náluk tartózkodott: egyikőjük édesapjától egy mobiltelefont és egy autókulcsot, míg a másik helyről 55.000,- Ft összegű készpénzt vitt el.

Amikor a dunaújvárosi rendőrök az egyik bűncselekmény miatt elfogták, nem volt nála személyigazolvány, így a hatóság előtt adatai bemondásával igazolta magát. Ekkor a fiatal egy ismerőse adatait diktálta be, és az előállítását követő gyanúsítotti kihallgatásáról készült jegyzőkönyvbe is ezek az adatok kerültek. Az ügyészség a büntetlen előéletű, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló fiatal elkövetővel szemben fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztés büntetés és közügyektől eltiltás mellett a bűnügyi felügyelet fenntartását indítványozta. Az ügyben a Dunaújvárosi Járásbíróság hoz majd döntést.