A 6223-as számú útról, Alap település közeléből közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre 2021. december 9-én késő délelőtt. A helyszínre érkező járőrök megállapították, hogy egy Alap felől Sárbogárd irányába közlekedő BMW vezetője haladása során a nedves úttesten megcsúszott és érintőlegesen összeütközött egy szemből érkező Suzuki típusú személygépkocsival. A balesetet követően a BMW vezetője adatai hátrahagyása nélkül elhajtott a helyszínről.

Az elsődlegesen összegyűjtött információk alapján a rendőrök látókörébe került egy zöld BMW, melyet többen is láttak a balesetet megelőzően Alapon. Az egyenruhások tovább folytatták az adatgyűjtést és a tanúkutatást a balesetet okozó gépjármű és sofőrjének felkutatása érdekében, amikor újabb bejelentés érkezett a rendőrség Tevékenység-irányítási Központjába, amely szerint nem sokkal korábban egy cecei töltőállomáson egy zöld BMW feltételezhetően ittas vezetője, a tankolást követően fizetés nélkül távozott a benzinkútról. A helyi rendőrök a töltőállomás biztonsági kamerafelvételeinek megtekintése után azonnal azonosították a járművet és annak vezetőjét, akit néhány perccel később Alap belterületén el is fogtak. A 39 éves dunaszekcsői sofőr ellen – pénzbírság meg nem fizetése miatt – körözés volt érvényben, ráadásul a hatóság korábban végleg eltiltotta a járművezetéstől. A férfival szemben alkalmazott alkoholszonda mérési eredményei az ittasság gyanúját ugyancsak alátámasztották, és mindennek tetejében a BMW-t is a gépjármű tulajdonosának tudta és engedélye nélkül hozta el.

A rendőrök a férfit elfogását követően a Sárbogárdi Rendőrkapitányságra előállították és az elkövetett bűncselekmények, valamint jogsértések miatt eljárást kezdeményeztek ellene - tájékoztat honlapján a rendőrség.