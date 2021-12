Egy nő tett bejelentést a rendőrségre 2021. december 11-én 8 óra 35 perckor arról, hogy édesanyját Dunaújvárosban, a Dózsa György út egyik lépcsőházában késsel megfenyegették, és a pénztárcáját követelték. Az idős asszony segítségért kiáltott, mire az elkövető elmenekült a helyszínről.

A dunaújvárosi egyenruhások jelentős erők bevonásával haladéktalanul a helyszínre mentek, ahol az elkövető mielőbbi kézre kerítése érdekében adatgyűjtésbe kezdtek, és helyszíni szemlét tartottak. A szemle során megállapítást nyert, hogy a középkorú férfi a 71 éves sértettet ismeretlen távolságból és idő óta követte, majd vele együtt ment be a lépcsőházba, ahol az ajtó becsukódásakor az asszonyt a falhoz szorította, és egy éles eszközt tartott a nyakához. Megöléssel fenyegette, és a pénztárcáját követelte. Amikor az áldozat segítségért kiabált, a támadó elmenekült.

A rendőrök a kapott személyleírás, a helyszíni szemle adatai, a közelben lévő kamerafelvételek ellenőrzése, továbbá az összegyűjtött információk alapján egy órán belül azonosították és elfogták a felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett kísérletével gyanúsítható 41 éves férfit. Ruházatának és hátitáskájának átvizsgálása során a rendőrök feltalálták a feltételezhetően az elkövetés eszközéül használt tárgyat, egy ollót is, amelyről a sértett korábban úgy nyilatkozott, hogy kés. További olyan termékek is előkerültek, amelyek nagy valószínűséggel más bűncselekmény elkövetéséből származnak, ezért azokat is lefoglalták a nyomozók.

A dunaújvárosi férfit a rendőrök – őrizetbe vétele mellett - gyanúsítottként hallgatják ki, és előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására - írja a rendőrség.