A tüzet a lakók szerencsére időben észrevették, egy másik terítővel gyorsan letakarták, ezzel a lángolást elfojtották és a tüzet eloltották. Személyi sérülés nem történt. A tűzesetet később bejelentették a katasztrófavédelemnek.

Az adventtől vízkeresztig tartó időszakban megnő a lakástüzek száma. Aki gyertyát, illatmécsest gyújt, nagyon fontos, hogy azt soha ne hagyja felügyelet nélkül, mindenképpen oltsa el akkor is, ha kimegy a szobából és éjszakára se felejtse égve. Az adventi koszorú biztonságos elhelyezésére is figyelni kell. Helyét úgy válassza meg, hogy ne legyen semmilyen éghető anyag a közelében, hiszen ahogy a székesfehérvári eset is mutatja, a kigyulladt koszorúról a tűz könnyen átterjed az asztalterítőre és a bútorokra.