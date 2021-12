A világ nagyot változott az elmúlt évtizedekben. Nemcsak abban a tekintetben, hogy ma már nem hord mindenki magánál bicskát, de a konfliktusok kezelése is másként történik. Annak idején a vidéki búcsúk mintegy „kötelező velejárója” volt a verekedés, amiben bizony a bicskák is előkerültek. Érdekes lenne persze látni a számokat is arról, vajon valóban csökkent-e a késelések száma, ám ahogy azt a rendőr­főkapitányságon megtudtuk, nem vezetnek erre vonatkozó statisztikákat.