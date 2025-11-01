1 órája
Laza Bori figyelmeztet: kemény téli időjárás jöhet, de ne higgyünk vakon az előrejelzéseknek!
Lassan egy egész generáció nőtt fel anélkül, hogy igazi, havas karácsonyt vagy kemény telet tapasztalt volna. Az elmúlt évek enyhe telei után sokan kíváncsian várják, vajon mit tartogat számunkra az idei téli időjárás.
Vajon mikor fehéredik ki a táj?
Forrás: FMH-archív
Jön végre a hó, vagy megint eső mossa el a decembert, milyen lesz a téli időjárás? A kérdésre Laza Bori, az iváncsai származású meteorológus – aki korábban az M1 képernyőjén ismertette a napi előrejelzéseket – válaszolt.
Hidegebb téli időjárás jöhet – de nem biztos, hogy úgy, ahogy várjuk
A legfrissebb hosszú távú előrejelzések szerint az idei téli időjárás a megszokottnál hidegebb és csapadékosabb lehet. Ennek hátterében többek között az El Niño és La Niña légköri jelenségek váltakozása áll. Ezek komoly hatással lehetnek Európa, így Magyarország klímájára is.
„Valóban úgy tűnik, hogy idén nagyobb esély van a hideg és havas napokra, de én óvatosságra intenék mindenkit” – mondta Laza Bori a duol-hu-nak.
Laza Bori tanácsa: ne dőljünk be a hosszú távú jóslatoknak
A meteorológus szerint a téli időjárás kiszámíthatatlan, és hosszú távra előre jelezni mindig kockázatos.
„Nem hiszek a hosszú távú előrejelzésekben. Öt-hét napnál messzebbre nem érdemes nézni – addig még viszonylag pontosan modellezhető az időjárás. Az El Niño és La Niña hatása valóban érezhető, de a tél igazi arcát csak akkor látjuk, amikor már benne vagyunk.” – hangsúlyozta Laza Bori.
Hóesés, fagy vagy enyhe tél?
Egy biztos: a téli időjárás mindig tud meglepetést okozni. Míg egyes előrejelzések szerint a Kárpát-medencében idén több lehet a hó, más modellek továbbra is enyhe, csapadékos telet jósolnak.
Akárhogy is lesz, Laza Bori szerint érdemes inkább a rövid távú előrejelzéseket követni, és nem az egész télre vonatkozó „jóslatokra” építeni. A duol.hu oldalán pedig még többet olvashatnak a téli csapadékmennyiség alakulásáról.
Téli időjárás előrejelzés az elmúlt évek tapasztalataira alapozva
Szeless Péter amatőr meteorológus nyilatkozott a napokban lapunknak a téli időjárás alakulásáról az évek során. Az amatőr meteorológus visszaemlékezésében a 2017 januárját és a 2018 márciusát említette, mint azt az időszakot, amikor az az igazi téli hideg volt. Ugyancsak az előző évek tapasztalataira támaszkodva azt is megtudtuk, hogy a hosszabb ideig tartó mínusz fokok, valamint látványhavazások – nem marad meg – inkább november végén, december elején voltak, persze országrészenként lehettek eltérések. A tavalyi évben a maximális hóvastagság 5-6 centiméter volt, az is elolvadt, így nem mondható, hogy havas telünk volt.
