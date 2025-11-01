Laza Bori figyelmeztet: kemény téli időjárás jöhet, de ne higgyünk vakon az előrejelzéseknek!

Jön végre a hó, vagy megint eső mossa el a decembert, milyen lesz a téli időjárás? A kérdésre Laza Bori, az iváncsai származású meteorológus – aki korábban az M1 képernyőjén ismertette a napi előrejelzéseket – válaszolt.

Laza Bori elárulta, milyen téli időjárás vár ránk

Forrás: duol.hu/archív

Hidegebb téli időjárás jöhet – de nem biztos, hogy úgy, ahogy várjuk

A legfrissebb hosszú távú előrejelzések szerint az idei téli időjárás a megszokottnál hidegebb és csapadékosabb lehet. Ennek hátterében többek között az El Niño és La Niña légköri jelenségek váltakozása áll. Ezek komoly hatással lehetnek Európa, így Magyarország klímájára is.

„Valóban úgy tűnik, hogy idén nagyobb esély van a hideg és havas napokra, de én óvatosságra intenék mindenkit” – mondta Laza Bori a duol-hu-nak.

Laza Bori tanácsa: ne dőljünk be a hosszú távú jóslatoknak

A meteorológus szerint a téli időjárás kiszámíthatatlan, és hosszú távra előre jelezni mindig kockázatos.

„Nem hiszek a hosszú távú előrejelzésekben. Öt-hét napnál messzebbre nem érdemes nézni – addig még viszonylag pontosan modellezhető az időjárás. Az El Niño és La Niña hatása valóban érezhető, de a tél igazi arcát csak akkor látjuk, amikor már benne vagyunk.” – hangsúlyozta Laza Bori.

Hóesés, fagy vagy enyhe tél?

Egy biztos: a téli időjárás mindig tud meglepetést okozni. Míg egyes előrejelzések szerint a Kárpát-medencében idén több lehet a hó, más modellek továbbra is enyhe, csapadékos telet jósolnak.