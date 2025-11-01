november 1., szombat

Kora nyári idő várható november elsején

Kora nyári idő várható november elsején

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Mindenszentek napján legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot – tájékoztat a köpönyeg.hu.

