Markáns változás az időjárásban jövőhéttől

Hétfő hajnalban Székesfehérváron 10 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, erősen felhős égbolt mellett. A reggeli órákban már élénk, helyenként erős nyugati szél fújhat, amely elérheti a 30 km/h-s széllökéseket is − tájékoztat a köpönyeg.hu.

Hétfőtől hűvös és szeles idő: így változik az időjárás Székesfehérváron és környékén

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Időjárás előrejelzés

Délelőtt a levegő fokozatosan 12–13 fokig melegszik, de a borongós égbolt miatt a hőérzet kifejezetten hűvös lesz. A nap folyamán több alkalommal előfordulhat gyenge eső, a csapadék mennyisége 3 milliméter körül alakulhat. A szél miatt a hőmérsékletnél hidegebbnek érezzük majd az időt.

Délután sem várható számottevő felmelegedés, a maximum mindössze 13 fok körül tetőzik. A szél továbbra is élénken fúj, majd estére fokozatosan mérséklődik. A késő esti órákban 10 fok köré hűl vissza a levegő, és a felhőzet marad, de az eső fokozatosan eláll.

Kedden már szárazabb, hűvös reggelre ébredünk, 6 fokos minimumhőmérséklettel. Napközben 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, mérsékeltebb, 15 km/h-s szél mellett. A hét további napjain marad a hasonló, nyugodtabb, jellemzően száraz, 14–15 fokos őszi idő.