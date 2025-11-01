2 órája
Ködös reggel után békés őszi idő jön némi fordulattal
Milyen idő lesz holnap Székesfehérváron és térségében? A vasárnapi időjárás ködösen indul Fejér vármegyében, és a nap folyamán nem tartogat meglepetéseket, azonban estére váratlan fordulatot hozhat.
A holnapi időjárás ködös reggellel indul Fejér vármegyében, főként a mélyebben fekvő és folyóvölgyi területeken. A délelőtt folyamán fokozatosan javulnak a látási viszonyok, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől helyenként gyenge eső is előfordulhat. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint a csúcshőmérséklet 15 és 21 Celsius-fok között alakul.
Az időjárás hatása szervezetünkre
A nap folyamán melegfronti hatás terheli szervezetünket. Ez az időjárási helyzet különösen megterhelő lehet az idősek és krónikus betegségben szenvedők számára, de az egészséges szervezetet sem kíméli. Az arra érzékenyeknél fejfájás, fáradékonyság, alvászavar jelentkezhet, valamint romolhat a koncentráció és a reakcióidő, ami növeli a balesetek kockázatát. A szív- és érrendszeri betegek számára ez az időjárás vérnyomás-ingadozást, szédülést okozhat, ezért érdemes fokozottan figyelni a pihenésre és a folyadékbevitelre.
