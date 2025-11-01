Ködös reggel után békés őszi idő jön némi fordulattal

Az időjárás hatása szervezetünkre

A nap folyamán melegfronti hatás terheli szervezetünket. Ez az időjárási helyzet különösen megterhelő lehet az idősek és krónikus betegségben szenvedők számára, de az egészséges szervezetet sem kíméli. Az arra érzékenyeknél fejfájás, fáradékonyság, alvászavar jelentkezhet, valamint romolhat a koncentráció és a reakcióidő, ami növeli a balesetek kockázatát. A szív- és érrendszeri betegek számára ez az időjárás vérnyomás-ingadozást, szédülést okozhat, ezért érdemes fokozottan figyelni a pihenésre és a folyadékbevitelre.