Változékony lesz a szombat Fejérben

A mai napon változékony idő várható megyénkben. A hajnali órákban részben felhős, időnként derült égbolt uralkodik, a hőmérséklet 8–9 °C körül alakul majd. Napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, dél körül már részben napos idő is előfordulhat, és a maximum hőmérséklet kb. 13–14 °C lesz. Délutántól egyre inkább napos környezet várható, estefelé pedig tiszta ég jellemezheti az időt, s a hőmérséklet visszaesik 5–8 °C közé az éjszakai órákra.

Elszórtan kisebb zápor is kialakulhat. Hidegfront érkezik, melyre az arra érzékenyeknek érdemes figyelni. – tájékoztat a koponyeg.hu

