1 órája
Fehér karácsony, kemény fagyok? Most minden kiderül a téli időjárásról!
Ahogy közeledik az év vége, egyre többen találgatják, vajon milyen tél vár ránk. Lesz-e hóesés karácsonykor, jönnek-e kemény fagyok, vagy inkább enyhébb, esős időre készüljünk? Megkérdeztük az AI-t, amely az eddigi meteorológiai adatok, klímamodellek és szezonális előrejelzések alapján felvázolta, mire számíthatunk a 2025–2026-os téli időjárás során.
Az eredmény egy hullámzó, változékony, időnként kifejezetten hideg tél képe, amelyben a havas napok és a kemény fagyok sem maradnak el. Nézzük tehát mit hoz a téli időjárás 2025-2026-ban az AI szerint.
Milyen lesz a téli időjárás?
A téli időjárás alakulását több tényező is befolyásolja. Az egyik legfontosabb a Csendes-óceán térségében zajló La Niña jelenség, amely az északi féltekén gyakran hidegebb, szelesebb és változékonyabb téli mintázatokat okoz. A légköri viszonyokat emellett a sarki légörvény, az úgynevezett polar vortex is nagyban meghatározza. Ha ez a légörvény gyengül, a sarkvidéki hideg könnyebben tör le délre, elérve Európát és benne Magyarországot is. Az AI előrejelzése szerint idén télen a polar vortex időnkénti gyengülése miatt több hideg betörés is lehetséges lesz Közép-Európában, ami a téli időjárás szempontjából fagyos időszakokat hozhat.
A hóborítottság és a talajtakaró is komoly szerepet játszik a téli időjárás alakulásában. Az október–novemberi szibériai hóborítás korai kialakulása elősegíti, hogy a kontinens belseje gyorsabban lehűljön. Ez a hideg levegő aztán a tél folyamán időről időre dél felé sodródhat, hirtelen lehűléseket okozva Európában. Az idei megfigyelések szerint Szibériában már októberben kiterjedt hóréteg alakult ki, ami kedvezhet egy hidegebb januárnak és februárnak is. Az AI szerint tehát a téli időjárás első felében még enyhébb lehet, de a tél derekán komolyabb hidegperiódusokra kell számítani.
Fehér lesz a karácsony idén?
A regionális előrejelzések alapján Magyarországon a tél 2025–2026-ban átlagosan kissé hidegebb lehet a megszokottnál, különösen januárban és februárban. Decemberben a nyugatias áramlás miatt inkább változékony, helyenként enyhébb időre számíthatunk, gyakori esővel, átmeneti havazással, de tartós hótakaróra még nem sok esély mutatkozik. A nappali hőmérsékletek többnyire +1 és +4 °C között alakulhatnak, éjszaka pedig gyenge fagyok várhatók. A téli időjárás ekkor még nem mutatja meg a legkeményebb arcát, de a hideg már érezhető lesz.
Komoly fagyok érkeznek januárban
Januárban azonban megváltozik a helyzet: a hideg levegő betörések gyakoribbá válhatnak, és egyre több havas napra lehet számítani. Az AI jóslata szerint január a tél legzordabb hónapja lehet, amikor akár −10 °C alatti éjszakai fagyok sem kizártak. Nappal is gyakran fagypont körül alakul a hőmérséklet, és több napon át tartó havazások is előfordulhatnak. A hó azonban ritkán marad meg hosszú ideig az alföldi területeken, inkább a hegyvidékeken és északi részeken alakulhat ki tartósabb hótakaró.
A leghidegebb február várhat ránk
Februárban a téli időjárás még egyszer utoljára megmutathatja az erejét: a modellek szerint ebben a hónapban érkezhetnek a legerősebb hidegbetörések. Előfordulhatnak −15 °C-os éjszakák, és akár többnapos, intenzív havazás is. Ugyanakkor a hónap végén már érezhető lehet a tavasz előszelét hozó enyhülés, amikor a nappali hőmérsékletek újra +5 °C körül alakulnak.
Összességében tehát a 2025–2026-os tél az AI jóslata alapján nem lesz rendkívül kemény, de nem is enyhe. A téli időjárás változékony, hullámzó lesz: a melegebb és hidegebb időszakok váltakozása határozza meg a hónapokat. Lesz havazás, lesz fagy, de a hótakaró csak rövidebb ideig marad meg a legtöbb térségben. A tél igazi arcát valószínűleg január és február fordulóján mutatja meg.