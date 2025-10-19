Fehér karácsony, kemény fagyok? Most minden kiderül a téli időjárásról!

Az eredmény egy hullámzó, változékony, időnként kifejezetten hideg tél képe, amelyben a havas napok és a kemény fagyok sem maradnak el. Nézzük tehát mit hoz a téli időjárás 2025-2026-ban az AI szerint.

A téli időjárás okozhat meglepetéseket.

Forrás: FMH-archív

Milyen lesz a téli időjárás?

A téli időjárás alakulását több tényező is befolyásolja. Az egyik legfontosabb a Csendes-óceán térségében zajló La Niña jelenség, amely az északi féltekén gyakran hidegebb, szelesebb és változékonyabb téli mintázatokat okoz. A légköri viszonyokat emellett a sarki légörvény, az úgynevezett polar vortex is nagyban meghatározza. Ha ez a légörvény gyengül, a sarkvidéki hideg könnyebben tör le délre, elérve Európát és benne Magyarországot is. Az AI előrejelzése szerint idén télen a polar vortex időnkénti gyengülése miatt több hideg betörés is lehetséges lesz Közép-Európában, ami a téli időjárás szempontjából fagyos időszakokat hozhat.

A hóborítottság és a talajtakaró is komoly szerepet játszik a téli időjárás alakulásában. Az október–novemberi szibériai hóborítás korai kialakulása elősegíti, hogy a kontinens belseje gyorsabban lehűljön. Ez a hideg levegő aztán a tél folyamán időről időre dél felé sodródhat, hirtelen lehűléseket okozva Európában. Az idei megfigyelések szerint Szibériában már októberben kiterjedt hóréteg alakult ki, ami kedvezhet egy hidegebb januárnak és februárnak is. Az AI szerint tehát a téli időjárás első felében még enyhébb lehet, de a tél derekán komolyabb hidegperiódusokra kell számítani.

Fehér lesz a karácsony idén?

A regionális előrejelzések alapján Magyarországon a tél 2025–2026-ban átlagosan kissé hidegebb lehet a megszokottnál, különösen januárban és februárban. Decemberben a nyugatias áramlás miatt inkább változékony, helyenként enyhébb időre számíthatunk, gyakori esővel, átmeneti havazással, de tartós hótakaróra még nem sok esély mutatkozik. A nappali hőmérsékletek többnyire +1 és +4 °C között alakulhatnak, éjszaka pedig gyenge fagyok várhatók. A téli időjárás ekkor még nem mutatja meg a legkeményebb arcát, de a hideg már érezhető lesz.