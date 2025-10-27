Időjárás
1 órája
Szeles hétfőre készülhetünk
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Változóan felhős, szeles, mozgalmas idő várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat a hőmérséklet − tájékoztat a köpönyeg.hu.
